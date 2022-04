Javier Tebas pense savoir où joueront Mbappé, Dembélé et Haaland la saison prochaine

La suite après cette publicité

Quand il s’agit de donner son avis sur les dossiers chauds du mercato en Liga, Javier Tebas n’a pas sa langue dans sa poche. Et cette fois encore, le patron de la ligue espagnole s’est exprimé au sujet de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Erling Haaland.

« J’ai la sensation que Dembélé ne restera pas en Liga et que Mbappé, s’il ne prolonge pas au PSG, s’en ira en Premier League ou en Liga, mais il finira au Real Madrid. Haaland ? Je parierais sur le Real Madrid. Le Barça ne peut pas le recruter à cause de son plafond salarial », a-t-il déclaré à Radio Marca.

🗣️ @TebasJavier, sobre el mercado de fichajes en @RadioMARCA



🇫🇷 "Creo que Dembélé no seguirá en LaLiga"



⚪️ "Mbappé no va a seguir en el PSG, creo que irá al Madrid"



🇳🇴 ¿Haaland? "Apostaría por el Madrid, el Barça no le podría fichar por el límite salarial"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/GexyUct67Y