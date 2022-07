Le FC Barcelone veut Nabil Fekir

La suite après cette publicité

Le mercato de Nabil Fekir est enfin lancé. Cet été, l'international tricolore pourrait changer d'air. Malgré une belle saison (10 buts et 11 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues), les prétendants ne s'étaient pas précipités jusqu'à présent. Comme expliqué sur notre site en avril dernier, l'Atlético de Madrid a été séduit par ses qualités. Mais cela n'est pas allé au-delà du simple intérêt. En tout cas, pour le moment.

Newcastle a été cité comme un point de chute éventuel à la fin du mois de mai. Mais là encore, les Magpies ne sont pas passés à l'offensive. Depuis, plus grand chose. Enfin jusqu'à aujourd'hui. Ce mardi, Estadio Deportivo indique que l'AC Milan et l'AS Roma se sont renseignés au sujet du footballeur âgé de 28 ans. Les deux écuries italiennes apprécient son profil et se sont donc rapprochées des Andalous. Mais elles ne sont pas les seules à être emballées.

Le Barça tâte le terrain

En effet, Estadio Deportivo révèle que le FC Barcelone a coché le nom de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Le média espagnol, plutôt bien renseigné sur le Betis, explique que les pensionnaires du Camp Nou ont tâté le terrain pour Nabil Fekir. Le Français est le plan B des Blaugranas en cas d'échec de la piste menant à Bernardo Silva. Un joueur apprécié par Xavi mais pour lequel Manchester City réclame une fortune, à savoir 100 millions d'euros.

Ce qui est trop élevé pour les Culés, qui n'ont pas un budget astronomique. La piste menant à Nabil Fekir est donc prise au sérieux côté catalan. D'autant qu'elle est plus accessible financièrement. Estadio Deportivo explique que le Betis, qui n'est pas forcément pour le laisser filer et qui préfère vendre un autre joueur, a malgré tout fixé son prix à 40 millions d'euros et pas un euro de moins. Il reste à savoir à présent si ce montant convient au Barça et surtout si Nabil Fekir souhaite s'en aller. Lors de la reprise du Betis, il avait répondu à un supporter qu'il resterait en Andalousie cette saison. Affaire à suivre...