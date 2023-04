Chelsea : Lampard et l’épineux cas Mason Mount

La suite après cette publicité

Frank Lampard est de retour sur le banc de Chelsea. L’ancien milieu de terrain prend en main l’équipe première jusqu’à la fin de la saison, se contenant d’un statut d’entraîneur intérimaire. Il retrouve un certain Mason Mount qu’il a côtoyé du temps de Derby County et à Chelsea lors de son premier passage. C’est sous les ordres de ce manager que le milieu offensif s’est révélé, devant même international anglais. Problème, la situation s’est gâtée entre le joueur et son club formateur où il n’a plus que 15 mois de contrat et les négociations n’avancent plus pour une prolongation. Lampard espère pouvoir tirer cette situation au clair.

«Mason a toujours été un joueur fantastique pour moi à Derby et à Chelsea. Je sais qu’il a eu quelques légers problèmes de blessures. Je dois lui parler et savoir où il en est, mais je sais ce que je reçois de Mason. C’est un joueur énorme pour Chelsea. Le football moderne demande de grandes équipes et je comprends que Chelsea devrait être au sommet. Je me souviens d’avoir été ici avant et de voir ça. Selon moi, c’est une chose positive car tout le monde peut faire table rase du passé.» Un message comme une forme d’encouragement pour Mason Mount ?

