La stat incroyable du trio d'attaque de Liverpool

Quand on pense au Liverpool de Jürgen Klopp, on a l'image d'une équipe solide défensivement mais tournée vers l'offensive, étant emmené par un trio d'attaquants magiques et complémentaires : Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah. Ces trois hommes ont été primordiaux dans les conquêtes continentales et nationales des Reds. Mercredi soir encore, ce sont le Brésilien, remplaçant au départ, et l'Egyptien qui débloquaient la situation face à l'Inter Milan après 75 minutes sans aucune frappe cadrée de la part de Liverpool.

63% - Mohamed Salah (33), Sadio Mané (21) et Roberto Firmino (18) ont inscrit 63% des 114 buts de Liverpool en Ligue des Champions sous Jürgen Klopp. Trio. #INTLIV pic.twitter.com/ENruFrrrL0 — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2022

Avec cette réalisation, Salah fait grimper son total à 33 buts en Ligue des Champions sous le maillot de Liverpool tandis que Firmino a inscrit son 18e but dans cette compétition sous les ordres de Klopp. A ces 51 buts s'ajoutent les 21 de Sadio Mané, ce qui donne 72 buts pour le trio dans cette compétition et sous le même maillot. Cela correspond à 63% des buts de leur équipe sur cette période. Une statistique incroyable, qui démontre, si c'était encore nécessaire, de l'importance de ce trio dans les succès des Reds.