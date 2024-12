Mercato : l’OL va être attaqué pour Nicolás Tagliafico

Et si Nicolás Tagliafico n’allait pas au bout de son contrat à l’OL ? L’hypothèse a grossi ces dernières heures, depuis que plusieurs médias argentins ont fait part de l’intérêt de River Plate pour le champion du monde 2022. Le club entraîné par Marcelo Gallardo souffre de la blessure de Marcos Acuña, le titulaire habituel au poste et doublure de Tagliafico il y a deux ans au Qatar.

Le latéral gauche n’est pas insensible aux sirènes argentines, d’autant qu’il n’est pas très heureux en France où il vit seul. Sa femme et ses enfants sont restés aux Pays-Bas pour des raisons de sécurité, après avoir subi deux cambriolages. Les Gones seraient quant à eux vendeurs puisque Tagliafico n’a plus que six mois de contrat. En cas de vente, ils feraient une rentrée d’argent bienvenue.