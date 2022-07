Stade Rennais : Samuel Umtiti ne fait pas l'unanimité

Samuel Umtiti pourrait bien quitter le FC Barcelone. Poussé vers la sortie depuis plusieurs mercatos, le défenseur français était toujours resté en Catalogne jusqu'à présent. Mais cet été, le champion du monde 2018 devrait bien s'en aller. Son rêve était de retourner à l'Olympique Lyonnais pour retrouver du temps de jeu et ses amis Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium n'ont pas souhaité le rapatrier.

Malgré tout, un come-back dans l'Hexagone est toujours possible pour «Big Sam». En effet, le Stade Rennais s'est positionné pour le recruter. Une super nouvelle pour les Catalans qui veulent se séparer du Français, qui a prolongé jusqu'en 2026 en début d'année. Mundo Deportivo expliquait il y a quelques jours qu'Umtiti pourrait être libéré et partir gratuitement. Mais finalement, un prêt avec option d'achat serait l'opération privilégiée, sachant que le Barça payerait son salaire.

Genesio pousse pour Umtiti

Alors qu'un départ du défenseur vers Rennes était imminent selon la presse catalane, la réalité serait bien différente. Ouest-France révèle que le cas Umtiti divise les Bretons. D'un côté, il y a l'entraîneur Bruno Genesio. Ce dernier pousse pour recruter le joueur formé à l'OL. Un footballeur et un homme qu'il connaît bien puisqu'il l'avait dirigé en tant qu'entraîneur adjoint, puis entraîneur principal à Lyon. Genesio veut donc le relancer, lui qui cherche un défenseur depuis le départ de Nayef Aguerd à West Ham.

Interrogé à son sujet par OF, le coach breton a confié : «tous les joueurs qui correspondent au profil que l’on recherche m’intéressent. Forcément, c‘est un joueur que j’apprécie beaucoup, que j’aime beaucoup. Il y a des interrogations, comme vous le savez, sur son état physique pour l’instant. J’ai eu des échanges avec lui qui m’ont rassuré. Mais pour juger, c’est le terrain qui nous le dira. On fait le point régulièrement. Je comprends que pour le club, ça puisse être quelque chose qui freine le dossier.»

Le joueur du Barça inquiète Rennes

Il a ensuite ajouté : «quand il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui voient une multitude de matches, qui analysent une multitude de données, c’est normal de leur faire confiance pour le recrutement, car ce n’est pas mon travail premier. Soit on a un fonctionnement, on s’y tient et on le respecte, soit on ne le fait pas, mais ça ne sert à rien d’avoir un organigramme bien défini.» Le dossier divise donc en interne.

Selon Ouest-France, aucune visite médicale n'est prévue pour le moment, d'autant que la piste Umtiti se refroidit. Le média français précise d'ailleurs que le SRFC explore d'autres noms en parallèle. L'un d'eux mène au Sud-Coréen Kim Min-Jae, comme révélé en exclusivité sur notre site. Si tout n'est pas encore terminé pour Samuel Umtiti, le Français, dont l'état physique interroge, va devoir convaincre tout le Stade Rennais qu'il est prêt à relever ce nouveau challenge. La balle est dans son camp !