Real Madrid : la sortie médiatique tant attendue de Kylian Mbappé

Dans la tourmente sur cette première partie de saison au Real Madrid comme en Equipe de France, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire ce dimanche. Une bonne nouvelle après de longues semaines placées sous le signe de l’inquiétude. Depuis l’affaire en Suède, Mbappé semble profondément touché et son niveau est donc très loin de ses standards habituels. Pour rappel, selon la presse suédoise, le joueur des Merengues serait raisonnablement soupçonné de viol et de harcèlement sexuel. C’est le niveau de suspicion le plus bas dans la pyramide juridique suédoise. Le crime aurait été commis le jeudi 10 octobre dans un hôtel du centre-ville de la capitale suédoise et signalé deux jours plus tard. Il fait aujourd’hui toujours l’objet d’une enquête par la police suédoise et les recherches se poursuivent. Toute ce brouhaha médiatique n’a pas aidé le joueur français déjà mal en point sur les pelouses avec une méforme criante notamment en Ligue des Champions. En effet, sur les six matchs joués, Kylian Mbappé a frappé 30 fois pour seulement un seul petit but inscrit - face à Stuttgart lors de la 1ère journée de C1. Une disette énorme à laquelle il devra mettre fin le plus rapidement possible.

Lors des deux pauses internationales, Kylian Mbappé n’était pas présent avec les Bleus. Absent en octobre pour de légers pépins physiques et en novembre sur décision officielle de Didier Deschamps, le natif de Bondy n’a pas chômé pendant ces temps d’arrêts : «Ça m’a fait beaucoup de bien de m’entraîner ici, d’être avec les jeunes de la réserve aussi que je ne connaissais pas et qui ont beaucoup de qualité. Ça m’a été bénéfique de courir, de m’entraîner, et je l’ai vu aujourd’hui (dimanche) parce que j’étais bien physiquement», a d’abord déclaré l’attaquant français qui confirme avoir bien profité de la dernière trêve internationale pour se ressourcer et se reconcentrer sur son jeu. De retour au turbin ce dimanche après-midi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin des files en Liga contre Leganés. Servi sur un plateau d’argent par son coéquipier Vinicius Junior, Mbappé a conclu en toute tranquillité pour ouvrir le score, quelques minutes après avoir vu sa première tentative réussie refusée pour une position de hors-jeu.

Sourire retrouvé !

Interrogé après la victoire des siens par Real Madrid TV, Kylian Mbappé a tenu à revenir sur cette rencontre qu’il juge réussie dans l’ensemble : «Je crois que j’ai fait un bon match. Je commence à me trouver avec mes coéquipiers. J’ai joué dans une position différente des derniers matches. Mais je peux jouer à tous les postes de l’attaque. Le prochain, je changerais peut-être encore de position mais je suis prêt à aider l’équipe et donner mon maximum. De toute façon jouer à droite, à gauche, au centre, c’est l’histoire de ma carrière et je m’en fiche. Ce que je veux, c’est bien jouer, aider l’équipe et marquer beaucoup de buts». En conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti a défendu le capitaine de l’Equipe de France, notamment pour sa prestation dans une nouvelle position : « Nous avons changé la position des attaquants, avec Mbappé à l’extérieur et il a bien joué, tout comme Vinicius à l’intérieur. L’équipe a très bien contrôlé les bonnes sensations que nous avions lors du match contre Osasuna et nous l’avons confirmé aujourd’hui». Aligné pour la première fois de la saison dans le couloir gauche au côté de Vinicius en pointe, le joueur a commencé son match avec de belles actions.

Une victoire (3-0) qui permet au Real Madrid d’enchaîner un deuxième succès après le succès précédent contre Osasuna (0-4) depuis la débâcle du Clasico : «On était venus ici pour gagner parce qu’on connaissait l’importance de ce match. Il fallait qu’on gagne après le match nul du Barça. On a bien débuté la rencontre, avec du rythme, des bonnes combinaisons en une ou deux touches de balle et en nous installant dans le camp de Leganés. On a marqué le premier but et c’est toujours important de le mettre rapidement quand on joue à l’extérieur. Et après, en fin de match, on en a mis le deuxième et le troisième but». Ce dimanche 24 novembre, Kylian Mbappé a donc retrouvé les terrains, après une trêve internationale marquée par une absence avec les Bleus et des interrogations sur son état mental, alimentant les débats en Espagne et dans l’hexagone. Un retour en force qui lui donne de la confiance avant le choc contre Liverpool en Ligue des Champions.