PSG - AC Milan : le chambrage de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’AC Milan (3-0) mercredi soir, au Parc des Princes lors de la 3ème journée de Ligue des Champions. Et si Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani ont bien marqué un but, ce n’est pas le cas d’Ousmane Dembélé qui voit son compteur toujours bloqué à zéro réalisation cette saison. Pourtant il avait bien fait trembler les filets avant que son but soit invalidé pour une faute d’Ugarte au départ.

La suite après cette publicité

Une scène cocasse a retenu l’intention des caméras de Canal+ après la rencontre. «Mais il y avait faute dix milles fois !», a d’abord plaisanté Ousmane Dembélé. Ce à quoi a répondu Kylian Mbappé : «Bah pourquoi tu es parti célébrer alors ? Il a célébré avec les supporters, avec nous». En tout cas, le succès parisien semble avoir fait des heureux dans le groupe et l’ambiance dans le groupe est positive.