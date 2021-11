Montpellier-OL : les compositions officielles

Choc de milieu de tableau en Ligue 1. Le neuvième, Montpellier, reçoit le dixième, Lyon, pour le compte de la 15e journée. Deux équipes qui comptent 19 points et veulent regarder plus haut, mais deux équipes qui restent sur des défaites face à Rennes. L'OL doit reprendre sa marche en avant, une semaine après un Olympico qui n'aura duré que quelques instants. Problème : les Rhodaniens sont classés 19e sur les rencontres disputées à l'extérieur, avec un bilan d'une victoire, un nul et quatre défaites. Le vainqueur a l'opportunité de grimper à la 6e place.

Pour tenter d'accrocher une cinquième victoire dans son stade cette saison (2 nuls, 1 défaite), le MHSC d'Olivier Dall'Oglio se présente en 4-4-2. Sambia, Esteve, et le suspendu Savanier sortent du onze. Souquet et Cozza sont alignés en défense et Ferri retrouve sa place au milieu. En face, Peter Bosz choisit d'aligner un 4-2-3-1 différent de celui qui avait disputé 3 minutes, avant l'interruption, face à l'OM. Denayer prend la place de Diomandé en défense centrale, Shaqiri laisse la sienne Slimani, qui occupe la pointe, Paqueta redescendant d'un cran.

Les compositions d'équipes :

Montpellier : Omlin - Souquet, Cozza, Sakho, Ristic - Mollet, Chotard, Ferri, Gioacchini - Mavididi, Germain

Lyon : Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Paqueta, Aouar, Toko Ekambi - Slimani

