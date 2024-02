Newcastle : Bruno Guimarães lance un ultimatum à son club pour son avenir

Il aura été l’une des grandes rumeurs du dernier mercato hivernal. Arrivé en janvier 2022 à Newcastle United au plus grand regret des supporters de l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes (26 ans) a rapidement fait l’unanimité et les Magpies ont même activé la prolongation du contrat de Bruno Guimaraes de deux ans, soit jusqu’en juin 2028. Une annonce faite quelques jours après la victoire contre le PSG, en Ligue des Champions (4-1), alors que le PSG semblait se laisser séduire pour l’enrôler lors du dernier mercato.

La suite après cette publicité

Mais finalement, l’international auriverde est bel et bien resté chez les Toons, même si son nom reste associé au Paris Saint-Germain, mais aussi au FC Barcelone, également dans la course pour le recruter. D’autant plus que les pertes cumulées par les Toons au cours des deux dernières saisons dépassent les 180 millions d’euros et que le club est maintenant prêt à vendre ses plus gros talents. Face à toute cette situation, le principal intéressé est resté muet. Du moins, jusqu’à présent, puisque pour la première fois depuis sa prolongation en octobre dernier, Bruno Guimaraes a accepté de se confier à un quotidien de Newcastle.

À lire

Premier League : Newcastle accroché à domicile contre Luton, Brighton facile contre Crystal Palace

Bruno Guimaraes veut l’Europe

«J’apprécie beaucoup être ici. Je ne me suis jamais senti aussi aimé dans un club auparavant. C’est charmant à quel point les fans m’aiment, Je les aime aussi. Mais cette saison a été un mélange de choses pour moi. Je veux plus de victoires et au moins ramener le club en Europe, a-t-il prévenu au ChronicleLive. Je suis très déçu de la façon dont la saison s’est déroulée, c’est vraiment dingue. Nous avons deux ou trois matches où nous sommes très bons, puis deux ou trois très mauvais. Je suis vraiment fatigué et déçu».

La suite après cette publicité

Un moyen de pression pour forcer son départ en cas de non-qualification en Coupe d’Europe ? En tout cas, Bruno Guimaraes a regretté l’absence d’un buteur au sein des Magpies. «La saison a été différente pour nous, mais nous avons eu des problèmes de blessures. Ce serait bien (qu’un buteur arrive). J’ai délivré six passes décisives cette saison, j’aurais dû en avoir plus. C’est toujours un bon chiffre, je devrais aussi marquer plus cependant», a-t-il ajouté. Newcastle United, neuvième de Premier League, est prévenu…