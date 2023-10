Medhi Benatia à l’OM, c’est quasi bouclé !

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille est en pleine révolution. Après la grosse crise qui a touché le club au début du mois de septembre, entraînant la démission de Marcelino, le club phocéen, qui a tout de même conservé Pablo Longoria en tant que président, connait une réorganisation en interne avec de gros changements. Ces derniers jours, Javier Ribalta a officiellement quitté son poste de directeur du football de l’OM. Le dirigeant espagnol va être suivi par un autre homme : David Friio. L’homme de 50 ans va également quitter ses fonctions de directeur sportif de l’OM et ainsi suivre Ribalta.

Alors forcément, Pablo Longoria devait rapidement trouver un homme pour l’épauler. Un homme capable d’incarner l’OM et de pouvoir apporter son expérience aussi bien dans le management sportif que dans la gestion d’un vestiaire. Et dans ce sens, le président marseillais a jeté son dévolu sur un ancien joueur de la maison : Medhi Benatia. L’ancien international marocain, formé à l’OM aux côtés de Samir Nasri par exemple, était à la retraite depuis 2021. En effet, selon nos informations, son arrivée est quasi bouclée. De sources marseillaises, tous les feux sont au vert pour une arrivée de l’ancien du Bayern Munich dans l’organigramme de l’OM. Il ne reste que des petits détails administratifs. Sauf retournement de situation de dernière minute, il va donc rejoindre l’OM.

Un nom connu dans le milieu

Pablo Longoria a ainsi trouvé son candidat idéal, celui qu’il désirait depuis le départ. Car depuis sa recherche d’un nouveau bras droit, Longoria avait rapidement ciblé Benatia. Le profil du Marocain s’est rapidement détaché parmi les pistes étudiées. Il était le choix numéro un du président marseillais qui a donc réussi à le convaincre. Depuis sa retraite, l’ex-défenseur de la Juventus s’est mué en conseiller sportif et a permis notamment le transfert de plusieurs joueurs ces derniers mois, dont Azzedine Ounahi à l’OM. Il gérait également les intérêts du prometteur Enzo Millot (milieu de terrain formé à l’AS Monaco et qui effectue une excellente saison à Stuttgart). Une reconversion qui devrait lui permettre d’apporter à l’OM puisqu’il aura pour mission de superviser le recrutement notamment.

Passé par la Juventus, la Roma ou encore le Bayern Munich, Medhi Benatia a souvent laissé une trace très positive auprès des différents dirigeants qu’il a croisés. C’est notamment le cas de Fabio Paratici, directeur sportif de Tottenham jusqu’en avril dernier et qui était pisté par le PSG il y a peu. «Il a toutes les qualités pour être un très bon directeur sportif. C’est un garçon avec beaucoup de personnalité. Et aussi, il connait les joueurs. Il sait comment parler avec eux. Il sait parler avec les joueurs et les entraîneurs. C’est un très bon renfort pour Marseille… Javier Ribalta aussi avait fait de très bonnes choses», nous a-t-il confié. Même son de cloche pour Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l’AS Roma : «c’était un grand joueur et déjà un leader. Ce n’est pas étonnant de le voir accéder à ce type de fonction», nous a-t-il confié avant d’ajouter : «est-ce qu’il est prêt pour assumer de telles responsabilités ? Oui absolument». «C’est un meneur d’hommes. Il a les qualités pour être directeur sportif. Quand il parle, il est toujours écouté et entendu», ajoute un ancien grand directeur sportif italien. De quoi confirmer le choix de Pablo Longoria. En rejoignant l’OM, Benatia aura également l’occasion de commencer une histoire qu’il n’a jamais pu réellement débuter avec son club de cœur puisqu’il avait quitté le club avant même de jouer en pro. «J’avais tellement un grand amour pour l’OM, les supporters et cette passion quand j’étais au centre de formation. Une passion qu’on ne voit pas ailleurs. J’aurais aimé débuter avec eux», nous expliquait Benatia dans un entretien. 15 ans après, il devrait donc faire son retour à l’OM, dans un rôle complètement différent.