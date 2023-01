Coupe de France : la date d’OM - PSG est connue

Alors qu’hier on a eu le droit au tirage au sort de la Coupe de France 2023, ce dernier a été particulièrement savoureux avec cinq affiches entre clubs de Ligue 1 dont un joli Olympique Lyonnais - Lille OSC. Mais surtout, on aura le droit à un Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

La grille télévisée va se remplir, mais on sait déjà quand se déroulera le match. France Télévision qui partagera l’affiche avec beIN Sports a annoncé que la rencontre se tiendra le mercredi 8 février à 21h05.

