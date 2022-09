Newcastle signe Loris Karius

Loris Karius fait son grand retour en Premier League. À 29 ans, l’ancien gardien de Liverpool, qui était sans club, a rejoint Newcastle après la blessure de Karl Darlow à l’entraînement.

« Newcastle United a engagé le gardien Loris Karius pour un contrat à court terme. Karius, libre de tout contrat après son départ de Liverpool cet été, a conclu un accord jusqu'en janvier avec une option pour prolonger son séjour jusqu'à la fin de la saison », indiquent les Magpies.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️