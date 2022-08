AS Monaco - PSV Eindhoven : les compos probables

Premier match officiel pour l'AS Monaco et pas des moindres, 3ème tour de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven au stade Louis II ce mardi à 20h sur Canal +. Le club du Rocher sort d'une préparation mitigée avec deux victoires, trois matchs nuls et deux victoires. Philippe Clément a convoqué un groupe de 25 joueurs pour ce match de LdC. A noter, quelques absences : celles de Myron Boadu, Yllan Okou et Willem Geubbels, tous en phases de réathlétisation.

La suite après cette publicité

Du côté hollandais, le PSV a joué cinq matchs amicaux pour cette préparation estivale (2 défaites, 1 nul et 3 victoires). Les joueurs d'Eindhoven ont pu se tester lors de la Supercoupe des Pays-Bas face à l'Ajax Amsterdam samedi dernier avec une victoire 5-3 des Rouge et Blanc. L'entraîneur du PSV, Ruud Van Nistelrooy a convoqué 22 joueurs dont l'ancien Parisien Xavi Simons ou encore l'ancien Niçois Walter Benitez.

Compostion probable AS Monaco :

Nübel – Caio Henrique, Maripan, Disasi, Aguilar – Matazo, Fofana – Golovine, Minamino, Vanderson – Ben Yedder

Composition probable PSV Eindhoven :

Benitez – Max, Obispo, Teze, Hoever – Veerman, Sangaré – Gakpo, Gil, J.Bakayoko – L.de Jong

Pour la reprise de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur une victoire de Monaco pour tenter de remporter 412€ (cote à 2,06). (cotes soumises à variation)