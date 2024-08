Nantes repousse une offre de l’Inter Milan pour Nathan Zeze

Suite à l’interminable épisode lié aux droits TV, les différents clubs de Ligue 1 ont évalué leurs besoins respectifs et s’activent dans tous les sens pour se renforcer avant la reprise des hostilités qui interviendra dans une poignée de jour. C’est le cas notamment de Nantes qui est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato estival. Après avoir recruté Matthis Abline, proposé un contrat à Tino Kadewere et débauché Sorba Thomas à Huddersfield Town, le FCN doit désormais faire face aux envies de départ de certains joueurs. Parmi eux, on retrouve le jeune pousse Nathan Zeze.

Pur produit du centre de formation de Nantes, le défenseur franco-ivoirien a été l’une des grandes satisfactions de l’équipe nantaise, et ce, malgré les difficultés rencontrées par les Canaris à se maintenir en première division (14e au classement de Ligue 1). Incontournable chez les jeunes avec lesquels il a brillé en Youth League avant d’apparaître pour la première fois dans le groupe professionnel en janvier dernier, le joueur de 19 ans s’est immédiatement attiré les faveurs de Jocelyn Gourvennec avant de confirmer sous les ordres d’Antoine Kombouaré avec un total de 14 apparitions (dont 12 titularisations) toutes compétitions confondues à l’issue de la saison 2023-2024.

Nathan Zeze donne sa préférence à l’Inter

Si le Kanak, impressionné par sa maturité et sa puissance athlétique, compte s’appuyer sur lui et l’associer à Jean-Charles Castelletto en charnière centrale pour l’exercice à venir, son départ de Nantes avant la fin du mercato estival n’est pas à exclure. Lié aux Canaris jusqu’en juin 2028, le colosse d’1m90 suscite les convoitises en Europe. Tandis que des écuries françaises et anglaises ont pris des renseignements à son sujet, nous vous révélions en exclusivité le 27 juillet dernier qu’il avait également fait l’objet d’une approche concrète de l’Inter Milan.

Selon nos informations, le club lombard a décidé d’accélérer dans ce dossier en formulant une offre à hauteur de 15 millions d’euros bonus compris pour Nathan Zeze. Une proposition toutefois refusée par les Jaune et Vert. S’il ne souhaite pas partir au bras de fer avec son club pour forcer son départ, Nathan Zeze reste désireux de rejoindre le champion d’Italie en titre en dépit de la rude concurrence qui s’annonce pour lui chez les Nerazzurri, notamment dans le secteur défensif. Enfin et toujours d’après nos indiscrétions, d’autres clubs anglais devraient rapidement se positionner sur le prodige de 19 ans.