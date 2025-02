Lionel Messi condamné à une amende après une altercation

La rentrée de Lionel Messi en MLS s’est déroulée en demi-teinte. Opposé à New York City pour la première journée de championnat de l’année, l’Inter Miami n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Si la Pulga a délivré une performance honorable, distribuant deux passes décisives, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est également distingué par une attitude peu recommandable à l’issue de la rencontre.

L’Argentin s’est montré agacé par les décisions prises par Alexis Da Silva, arbitre de la partie, et le lui a fait savoir en se dirigeant directement vers lui après le coup de sifflet final. Mais c’est surtout son altercation avec Mehdi Ballouchy, membre du staff de New York City, qui a fait parler. Le Champion du Monde 2022 est allé jusqu’à saisir la nuque de l’assistant, avant que les deux hommes ne soient séparés. Et la MLS n’a visiblement pas apprécié l’événement, puisque l’Équipe annonce que Messi a été sanctionné et condamné à une amende, dont le montant n’a pas été révélé, comme il est coutume dans le championnat américain.