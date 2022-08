Everton : Frank Lampard s'exprime sur l'avenir d'Anthony Gordon

Après l'offre importante de Chelsea refusée par Everton, les Blues devront mettre davantage pour s'attacher les services d'Anthony Gordon. Mais une chose est sûre, c'est que le manager des Toffees Frank Lampard souhaite que son attaquant reste malgré l'intérêt des Blues : « Il faut que ce soit une décision commune. Quand vous parlez du niveau d'Anthony et de sa valeur, nous savons ce que ce genre de joueur peut rapporter aujourd'hui, si jamais il y avait ce genre de transfert. C'est une situation sérieuse au niveau du football et des affaires du club, c'est aussi simple que cela. Si vous pouvez réunir ces deux aspects et prendre la bonne décision, je considérerai toujours le football comme le plus important car c'est sur lui que mon travail sera jugé. Anthony Gordon est un joueur fantastique pour nous et c'est pourquoi ma réponse est ce qu'elle est. J'ai amené beaucoup de jeunes joueurs dans l'équipe (à Chelsea) et maintenant ils veulent prendre un de mes jeunes joueurs. Il y a peut-être une certaine ironie dans tout ça. »

Dans les colonnes du Guardian, Frank Lampard a dit qu'il pense que son attaquant devrait rester pour continuer son développement : « La réalité est que, si vous jouez à un haut niveau comme Anthony l'a fait la saison dernière, il peut y avoir un intérêt. Mais Anthony est encore un jeune homme, il n'a pas encore trouvé sa voie dans l'équipe, mais il a l'ambition d'améliorer certaines parties de son jeu cette année, il a des ambitions internationales, tout ça. Cela viendra pour Anthony et je pense qu'il est compréhensible que les gens s'intéressent à des joueurs comme lui, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais je suis ici en tant que jeune entraîneur ambitieux, et je veux être en mesure d'avoir la meilleure équipe et le personnel le plus fort possible, car je serai jugé sur ce point. C'est le cas de tous les entraîneurs. Heureusement, parfois, vous serez aussi bon que vos joueurs et Anthony Gordon est un très bon joueur. » La saison dernière, l'avant-centre international U21 anglais de 21 ans (4 sélections/3 buts) a joué 40 matchs pour 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues avec Everton.