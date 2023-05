Sassuolo : Maxime Lopez dans le viseur de plusieurs cadors européens

Pour le moment, Maxime Lopez a connu seulement deux clubs dans sa carrière, l’Olympique de Marseille où il a débuté et Sassuolo où il est revenu à son meilleur niveau. Mais cela pourrait rapidement changer. Sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain de 25 ans, qui est désormais représenté par le célèbre agent Pini Zahavi, réalise une saison convaincante de l’autre côté des Alpes. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues et plusieurs cadors européens ont commencé à sonder le Français, qui ne serait pas contre un départ. Pour rappel, l’ancien Marseillais avait annoncé être en réflexion concernant son avenir lors de l’émission du Club des 5. «C’est un club familial, il y a une bonne ambiance. Maintenant il faut être ambitieux. (…) On a des belles choses à aller chercher», avait notamment confié le principal intéressé.

Alors que Sassuolo est actuellement dans le ventre mou de la Serie A (13e), Maxime Lopez s’est imposé comme un titulaire en puissance dans l’entrejeu d’Alessio Dionisi. Si Brighton s’était positionné sur le milieu de terrain pour obtenir un prêt avec option d’achat lors du précédent mercato hivernal, l’écurie italienne avait repoussé l’approche des Seagulls. Mais il se pourrait bien que le club anglais revienne à la charge cet été. Et il ne sera pas le seul puisque le FC Séville, le Napoli et la Lazio Rome sont également intéressés par le joueur de 25 ans à en croire les dernières indiscrétions de nos confrères de RMC Sport. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui dispose d’une plus-value à la revente en cas d’un futur transfert de Maxime Lopez.

