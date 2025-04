PSG : Achraf Hakimi juge le coup de gueule d’Ousmane Dembélé

Le PSG est passé par tous ses états ce soir mais a fini par se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, malgré sa défaite à Villa Parl (3-2). Son succès 3-1 de l’aller lui permet d’accéder au dernier carré. Achraf Hakimi retient cette information principale même si la prestation des siens fut loin d’être parfaite. «On n’a pas eu peur. On savait qu’on allait souffrir et on a souffert à cause de nous mais on est content d’avoir préservé la qualification. On voit le travail qu’on réalise avec le coach, ça se voit dans les résultats et on est content pour ça» assure le Marocain en zone mixte.

Le latéral droit valide aussi les propos d’Ousmane Dembélé, pas content après le coup de sifflet final du relâchement coupable de son équipe, alors qu’elle avait deux buts d’avance après la première demi-heure de jeu. «Je suis d’accord avec Ousmane. Ce n’est pas possible de commencer la 2e mi-temps avec deux buts comme ça, une équipe qui veut gagner la Ligue des champions ne peut pas faire ça. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut améliorer ça, on va en parler après. On est venu avec l’intention de se qualifier et on l’a fait mais on doit améliorer certaines choses et donner de la continuité à ce qu’on fait de bien.» L’après-match sera animé.