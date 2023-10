Vente OM : nouvelles révélations sur l’Arabie saoudite et Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

L’information a fait l’effet d’une bombe et s’est répandue comme de la poudre sur les réseaux sociaux. Alors que l’Olympique de Marseille venait tout juste d’officialiser la signature de Gennaro Gattuso, la presse espagnole affirmait en fin de semaine dernière que Pablo Longoria avait contacté, quelques jours avant, Zinedine Zidane. Seulement, la légende du football français avait décliné la proposition du président olympien, pas forcément convaincu par le projet phocéen. Le média indiquait cependant qu’en cas de reprise du club par les Saoudiens, Zizou pouvait dire oui…

Dans la foulée, France Bleu Provence en a rajouté une couche et a confirmé ce lien entre l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et les Saoudiens, expliquant qu’il y avait même déjà un projet mis en place avec un budget mercato de 300 millions d’euros à disposition de Zidane. De quoi enflammer les supporters marseillais… Mais voilà que la chaîne i24 News, via son correspondant dans le Golfe, a tenu à faire le point…

« Mes sources en Arabie saoudite, notamment au sein du PIF, avec qui j’ai pu m’asseoir le temps d’un café, démentent ces informations qui disent que Zidane a donné son accord en cas d’achat du club par Ryadh. […] Ce qui a été dit a été démenti par deux de mes sources, la première travaillant au sein du PIF, l’autre qui est proche de la succursale du fonds d’investissement chargé de développer le sport en Arabie saoudite », a ainsi lancé Bastien Borie.

« Quant à Marseille, la maison est propriété d’un Américain qui n’est pas près de lâcher son affaire dans l’immédiat. J’ai trop de respect pour Zidane pour parler à sa place, mais à terme, il est admis qu’il souhaite diriger l’équipe de France. Ryadh aimerait pourquoi pas qu’il entraîne un club en Arabie saoudite pour capitaliser sur lui et sa réputation », a conclu le correspondant. Pour rappel, il a effectivement aussi été question d’une arrivée de la légende du foot français à Al-Hilal ces derniers jours. Voilà qui devrait mettre fin, temporairement du moins, aux rumeurs…