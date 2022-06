Mercato : Martin Braithwaite joue avec les nerfs du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le Barça fait le tri. Cet été, les pensionnaires du Camp Nou veulent se séparer de plusieurs éléments indésirables. Une liste que tout le monde connaît par coeur à présent puisque la presse catalane en parle quotidiennement et où on retrouve notamment Martin Braithwaite. Arrivé en Catalogne à l'hiver 2020 contre un chèque de 18 M€ pour compenser la blessure d'Ousmane Dembélé, le Danois a rapidement marqué des points. Et pourtant, six mois après son transfert, les rumeurs faisant état d'un départ apparaissaient. Deux ans plus tard, elles existent toujours. Sauf que la situation de l'ancien du TFC s'est aggravée.

Souvent blessé cette saison, l'attaquant n'a pas beaucoup joué. Et Xavi n'a pas souhaité non plus faire appel à lui, préférant miser sur Memphis Depay ou Luuk de Jong comme jokers de luxe. Braithwaite a donc terminé l'exercice 2021-22 avec sept apparitions et seulement trois titularisations. Ce qui ne l'a pas empêché d'être décisif avec deux buts et une assist. Toutefois, le joueur, dont le dernier match remonte au 13 mars dernier, n'entre plus du tout dans les plans de la direction qui veut se débarrasser de son salaire et récolter quelques deniers grâce à sa vente.

Le Danois ne compte pas s'en aller

Et bonne nouvelle pour les Culés, plusieurs clubs sont intéressés par l'attaquant sous contrat jusqu'en 2024. Outre des écuries anglaises, le FC Valence et le Celta Vigo sont sur le coup pour s'attacher ses services. Mais la partie est loin d'être gagnée. Car si le Barça est vendeur et que les clubs sont acheteurs, le principal intéressé, lui, ne veut pas du tout entendre parler d'un départ. C'est ce qu'il a confié au média danois Bold. «Je passe un bon moment à Barcelone. Je n'ai pas beaucoup joué, mais nous avons un bon entraîneur et je sais que j'aurai probablement des occasions ici si je travaille dur».

Il poursuit : «j'ai déjà été dans une situation comme celle-ci, je n'ai pas joué et les gens disaient que je n'allais pas jouer. J'ai toujours prouvé le contraire. Ce qui se passe cet été ne m'inquiète pas. Je suis satisfait de la façon dont Xavi travaille, même si nous n'avons pas eu beaucoup de discussions. Quand je suis revenu de blessure, il y avait beaucoup de joueurs et ils se débrouillaient bien. Je le comprends en tant que joueur. C'est comme ça parfois». En revanche, il ne semble pas comprendre les signaux envoyés par le Barça qui veut s'en débarrasser. Braithwaite veut rester et prouver. Une belle épine dans le pied des Culés, qui ne savent plus quoi faire pour qu'il parte.