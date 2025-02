Javier Tebas attaque de nouveau le Real Madrid

Le président de La Liga s’attaque encore au Real Madrid. Dans un entretien accordé à The Objective, et rapporté par Mundo Deportivo et AS, Javier Tebas a critiqué les plaintes répétées du club madrilène concernant l’arbitrage, accusant le Real d’alimenter « une fausse histoire ». « C’est une histoire agressive, verbale et manipulée (…) Le Real Madrid est un club qui pleure, qui pleure toute la journée. Ils pleurent le week-end, ils pleureront le week-end suivant et tout cela est la faute d’une conspiration », a-t-il également déclaré.

Tebas a aussi dénoncé « une utilisation excessive de la VAR » depuis l’appel de Florentino Pérez à Luis Rubiales. Avant de critiquer la vision du football du président du Real Madrid, Florentino Pérez : « Le football de Florentino trompe les gens. Il représente le football des oligarques, il ne représente que le football des riches (…) Je suis un madridiste, pas un florentiniste. » Le message est clair.