Le PSG offre un montant XXL plus un joueur pour João Neves

Le PSG veut toujours faire venir João Neves pour la saison prochaine. La donne est simple, une clause libératoire est fixée à 120 M€ dans son contrat mais Benfica est disposé à le laisser s’en aller en cas d’offre à 100 M€. Pour le moment, le club portugais a refusé des propositions à hauteur de 70 M€ de la part du PSG et de Manchester United, mais ne désespère pas non plus de conserver son joueur.

Une première proposition de prolongation avait été refusée il y a quelques semaines. Les Águias lui offraient un salaire doublé, passant de 500 000 euros à 1 million d’euros par saison, refusé par João Neves. Le milieu de 19 ans estime mériter un meilleur salaire au regard de son influence sur le jeu et la grille salariale de l’effectif. Record nous apprend ce mercredi que les Lisboètes vont revenir à la charge, avec une meilleure offre, et nourrissent l’espoir qu’elle convaincra l’international portugais.

Mendes à la manœuvre

Cependant, le PSG ne lâche pas l’affaire. Priorité absolue de Luis Enrique et de Luis Campos, le protégé de Jorge Mendes a vu les Parisiens revenir à la charge. O Jogo nous indique dans son édition du jour que l’avancée des discussions entre le PSG et Manchester United pour le transfert de Manuel Ugarte pourrait servir les intérêts franciliens puisqu’une vente dégagerait des liquidités pouvant servir à augmenter l’offre des Rouge et Bleu pour le jeune Portugais. Un scénario qui se confirme visiblement.

CNN Portugal assure de son côté que les champions de France en titre sont revenus auprès de Benfica avec une nouvelle offre : 90 M€ plus un joueur, dont l’identité n’a pas filtré. Suffisant pour convaincre les Lisboètes ? Le média met un petit bémol en affirmant que Neves ne serait finalement pas si emballé à l’idée de quitter son cocon aussi tôt. Paris pourra en tout cas compter sur l’aide du précieux Jorge Mendes. Le super agent gère le dossier Ugarte avec MU et s’occupe également des intérêts de Neves. Une double opération qui serait synonyme de jackpot pour un Mendes qui a tout à gagner en faisant transférer ses deux protégés.