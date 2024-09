Le FC Barcelone travaille la piste d’un gardien à la retraite !

Face à Villarreal ce week-end, Marc-André ter Stegen s’est gravement blessé et a été victime d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Opéré avec succès lundi mardi, l’Allemand va devoir faire face à une absence de 8 à 9 mois, selon les médias catalans. Même si l’Allemand espère tout de même revenir pour les derniers matchs de la saison, le club catalan est enclin à recruter un nouveau gardien et plusieurs noms ont déjà été évoqués entre Stole Dimitrievski (30 ans), gardien remplaçant de Valence, Guillaume Restes de Toulouse, et l’actuelle doublure de Ter Stegen, Iñaki Peña.

Dans un premier temps, c’est lui qui sera dans les buts pour les prochains matchs, à commencer par la réception de Getafe dès demain soir (21h). Hansi Flick l’a même confirmé en conférence de presse ce mardi. «Nous verrons. Iñaki (Pena) se débrouille très bien, il est très professionnel et s’est entraîné très dur. Il est concentré, même s’il est le deuxième gardien. Nous lui faisons confiance. Nous verrons ce que nous ferons, nous avons aussi de très jeunes joueurs en défense. Pour l’instant, nous ne nous sentons pas sous pression et nous avons confiance en Iñaki Peña.»

Le Barça est entré en contact avec Szczesny

Ce n’est pas la seule information donnée par l’entraîneur allemand au cours de ce point presse. Il n’a pas non plus démenti la venue possible d’un autre gardien capable de suppléer Ter Stegen le temps de sa convalescence. «Nous allons étudier les options qui s’offrent à nous. Nous n’avons pas de pression pour l’instant, nous allons parler à De la Fuente, qui a entraîné des gardiens de classe mondiale pendant de nombreuses années. Il sera la première personne à qui je parlerai.» Autrement dit, Peña tient une partie de son destin entre ses gants, par le biais de ses performances. Le marché décidera du reste. L’une des options déjà travaillées pointe vers un gardien… à la retraite. À 34 ans, Wojciech Szczesny a mis un terme à sa carrière il y a à peine un mois après que son contrat à la Juventus n’ait pas été renouvelé.

Certaines sources polonaises ont indiqué dans la journée qu’un appel du Barça pourrait le faire changer d’avis et cela tombe bien. D’après Sport, les Blaugranas ont déjà contacté le portier et son agent. Pour optimiser les chances de réussite de ce dossier, Robert Lewandowski a également pris son téléphone. Les deux hommes sont particulièrement proches, eux qui ont été les deux piliers de la sélection polonaise cette dernière décennie. Attention toutefois, car Sport révèle que le portier doit respecter une clause insérée au moment de quitter la Juventus. En clair, s’il rejoint une équipe de premier plan dans un laps de temps déterminé, il devra indemniser la Juventus. Le montant ne serait pas élevé, mais le Barça ne bougera pas tant que ce problème ne sera pas réglé. En cas d’échec, le nom de Keylor Navas serait la priorité…