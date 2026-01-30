Menu Rechercher
L’AC Milan trouve aussi un accord pour Mateta !

Par Aurélien Léger-Moëc
Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace @Maxppp

Jean-Philippe Mateta est décidément au centre des attentions de ce mercato hivernal. L’international français, âgé de 28 ans, arrive en fin de contrat en 2027 et génère une bataille inattendue entre plusieurs clubs. Hier, nous vous révélions qu’un accord total avait été trouvé entre Crystal Palace et Nottingham Forest, avec un transfert avoisinant les 40 M€. Le joueur avait également donné son accord pour rejoindre le club qui bataille pour le maintien en Premier League.

Mais voilà que l’AC Milan vient troubler la situation. Comme le rapporte Sky Italia, les Rossoneri se sont également entendus avec Crystal Palace pour un transfert de Mateta ! Mais pas forcément pour la fenêtre hivernale. Cette démarche vise en réalité à devancer la concurrence de Nottingham Forest et à s’assurer les services de l’attaquant pour l’avenir, puisque Milan a déjà accueilli Füllkrug durant le mercato.

