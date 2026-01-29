Jean-Philippe Mateta va rejoindre Nottingham Forest

C’est le jeu des chaises musicales si cher au mercato. Nous vous révélions plus tôt dans la journée qu’un accord de principe avait été trouvé entre Aston Villa et Crystal Palace pour le prêt avec option d’achat d’Evann Guessand. L’attaquant ivoirien viendra renforcer l’attaque des Eagles où un certain Jean-Philippe Mateta (28 ans) est sur le départ. Annoncé début janvier, celui-ci devient de plus en plus concret.

D’après nos informations, le joueur de l’équipe de France (3 sélections, 2 buts) va bel et bien s’en aller pour prendre la direction de Nottingham Forest. Un accord est en passe d’être trouvé entre les deux clubs de Premier League et devrait avoisiner les 40 M€. L’avant-centre a quant à lui déjà donné son feu vert pour rejoindre les Reds, pourtant moins bien classés après 23 journées de championnat (17es contre 15es).

Un transfert estimé à 40 M€

Le club anglais a pris le dessus dans ce dossier alors qu’il y avait pourtant embouteillage, notamment du côté de l’Italie. La Juventus a longtemps tenté de négocier son arrivée. Mateta fut même proche d’un accord avec la Vieille Dame mais c’est entre les directions que ça ne collait pas. C’est ensuite l’AC Milan qui a tenté sa chance. Une offre a même été envoyée mais elle avait été refusée par Palace, d’après nos informations.

L’ancien Lyonnais va donc s’en aller d’un club où il faisait partie des cadres. Ses 10 buts (et 2 passes décisives) en 34 rencontres toutes compétitions confondues ont encore porté son équipe, où il était arrivé à l’été 2022 en provenance de Mayence pour 11 M€. Avec les Eagles, il aura remporté la FA Cup l’an passé, et le Community Shield à la rentrée, lui permettant d’intégrer les Bleus de Didier Deschamps. Il postule d’ailleurs à une place pour le Mondial 2026.