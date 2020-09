OM : Pablo Longoria et André Villas-Boas veulent mettre 3 joueurs à la porte

L'Olympique de Marseille s'est récemment offert la pépite Luis Henrique, arrivée en provenance de Botafogo. On évoque un montant de 10 millions d'euros, pour le moins conséquent compte tenu de la situation actuelle et des finances du club phocéen. Et ce n'est pas tout, puisque tout porte à croire qu'un nouvel attaquant pourrait être recruté dans les prochains jours.

Sur Foot Mercato, nous vous avancions ainsi le nom de Marcos Paulo, joueur de Fluminense, dont l'intérêt a ensuite été confirmé par les médias brésiliens. Mais vous l'aurez compris, qui dit arrivées dit forcément départs. Dans ce sens là, le mercato a d'ailleurs été assez calme pour les Phocéens. Et c'est plutôt positif, puisque des éléments convoités comme Duje Caleta-Car ou Bouba Kamara sont finalement restés et ne devraient pas partir.

Radonjic, l'indésirable

Il va donc falloir dégraisser lors de ces derniers jours de mercato, en se séparant de joueurs indésirables. Comme l'explique l'Equipe, le directeur sportif phocéen Pablo Longoria et André Villas-Boas ne comptent plus sur trois joueurs. Pour Nemanja Radonjic, la donne est claire. Le directeur du football de l'OM a déjà fait savoir à son réseau que l'ailier serbe de 24 ans est sur le marché, tant pour un transfert définitif que pour un prêt. Quant à Kostas Mitroglou, on est dans une situation où l'état-major du club cherche coûte que coûte à se défaite de son énorme salaire, sans devoir passer par une résiliation de contrat.

Enfin, le cas Valère Germain est un peu plus complexe. Il lui reste un an de contrat, et son salaire très élevé de 300.000€ brut mensuels n'est clairement pas à la portée du premier club venu. L'OM ne semble pas forcément vouloir s'en débarrasser à tout prix, tout comme le joueur ne donne pas l'impression de vouloir tout faire pour partir. Mais en cas de belle opportunité, satisfaisante pour les deux parties, un départ sera plus que probable. Le tacticien lusitanien ne compte en tout cas pas sur lui pour cette saison. Avis aux intéressés.