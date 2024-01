Les pépites de l’AC Milan sont en train de tout renverser !

Troisième de Serie A, l’AC Milan semble un peu loin pour titiller la Juventus (2e, 7 points d’avance) et l’Inter Milan (1er, 9 points). Solidement installés sur le podium, les Lombards restent néanmoins sérieux en championnat et cela n’est pas si évident quand on voit les joueurs qui peuplent l’infirmerie milanaise. Ainsi, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Mattia Caldara, Alessandro Florenzi, Rade Krunic, Tommaso Pobega et Noah Okafor sont sur le flanc. Si on rajoute Samuel Chukwueze (Nigéria) et Ismaël Bennacer (Algérie) qui sont partis à la Coupe d’Afrique des Nations, cela cause naturellement un sacré dépeuplement dans les rangs rossoneri.

Dés lors, Stefano Pioli a été contraint à des ajustements tactiques comme de positionner Theo Hernandez en défense centrale ou de relancer des joueurs comme Yacine Adli, Luka Jovic ou Alessandro Florenzi avant sa blessure. Cela a aussi laissé la place à de jeunes joueurs initialement attendus du côté de la Primavera. Si l’ailier argentin Luka Romero (19 ans) arrivé cet été de la Lazio joue très peu, d’autres éléments issus de l’équipe jeune milanaise ont marqué des points. On peut évidemment penser à la pépite de 15 ans Francesco Camarda. Né le 10 mars 2008, le buteur qui compte 8 buts et 3 offrandes en 19 matches avec l’équipe U19 de l’AC Milan a eu le droit à deux courtes apparitions en Serie A. Si cela reste encore tôt pour imaginer le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A de manière durable en équipe première, d’autres sont en train de s’installer tout doucement.

Simic, Traoré et Jimenez ont un coup à jouer

C’est le cas du défenseur serbe Jan-Carlo Simic (18 ans) qui grappille des minutes. Profitant d’une vraie hécatombe en défense, l’ancien de Stuttgart qui a peaufiné sa formation à Milan compte déjà 4 apparitions en équipe A. D’ailleurs, il avait trouvé le chemin des filets contre Monza le 17 décembre dernier pour sa grande première. Titulaire 3 fois (et utilisé à 4 reprises) sur les 5 derniers matches de l’AC Milan, il a su convaincre Stefano Pioli. En tout cas le principal intéressé est aux anges. «Paolo Maldini était mon idole, et c’est un rêve pour moi de jouer pour Milan. J’ai regardé beaucoup de ses vidéos quand j’étais enfant, et maintenant le rêve est devenu réalité» avait-il notamment déclaré à DAZN lors de sa première sortie probante sous la tunique rossonera. Dans le même temps, Chaka Traorè (19 ans) est aussi de s’installer doucement dans la rotation.

Le jeune ailier gauche ivoirien qui est arrivé en 2021 de Parme pour poursuivre et conclure sa formation frappe fort à la porte. Remuant et technique, il compte déjà 4 apparitions en équipe première et a démarré 2024 sur de très belles bases. Titulaire contre Cagliari (4-1) en Coupe, il a participé à la victoire facile de son équipe avec un but. Le week-end dernier contre Empoli (3-0), il a remis ça en entrant en toute fin de rencontre. Performant au même titre que le latéral droit Alex Jiménez (18 ans) prêté cette saison par le Real Madrid (2 apparitions et 133 minutes de jeu lors des deux derniers matches), il a reçu comme son coéquipier les louanges de Stefano Pioli.

«Les jeunes ont été très bien accueillis par les plus expérimentés. Ils les accompagnent de la bonne manière : parfois, ils les complimentent, d’autres fois ils leur tirent les oreilles. Ce sont des gars d’une grande humilité, pas faciles à trouver aujourd’hui» a ainsi déclaré le technicien italien. Contraint de laisser une plus grande place aux pépites de la Primavera, Stefano Pioli a également eu le loisir de lancer le milieu de terrain de 18 ans Kevin Zeroli (2 matches, 26 minutes disputées). Le capitaine de l’équipe U19 de l’AC Milan compte 19 apparitions pour 5 buts et 2 offrandes dans sa catégorie d’âge. Le latéral gauche Davide Bartesaghi (18 ans) a aussi eu quelques possibilités de se montrer (7 apparitions pour 78 minutes disputées). Pour le moment resté sur le banc lors de 4 des 5 derniers matches de l’AC Milan quand il avait été convoqué, le Français Clinton Nsiala (19 ans) pourrait aussi avoir sa chance à un moment donné. L’ancien de Nantes est un cadre de la Primavera avec 20 apparitions (2 buts). L’AC Milan n’a pas vraiment eu le choix, mais cet essor de ses jeunes talents a du positif.