AC Milan : la soirée historique de Francesco Camarda choque l’Italie

Francesco Camarda, retenez bien ce nom. Grand talent en devenir du football italien, le jeune Transalpin est un peu plus entré dans l’histoire, samedi soir, lors du succès glané par l’AC Milan contre la Fiorentina (1-0). En faisant son apparition sur la pelouse de San Siro à la 83e minute de jeu, l’attaquant milanais, aux plus de 500 buts, est devenu, à 15 ans, 8 mois et 15 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match du championnat d’Italie. Un record de précocité exceptionnel - dépassant les plus médiatisés Warren Zaïre-Emery (2006) et Lamine Yamal (2007) - forcément salué par la presse locale.

Présent sur les Unes de la Gazzetta dello Sport ou encore du Corriere dello Sport, le buteur d’1m84 - qui s’est déjà illustré en Youth League - a ainsi effacé des tablettes un certain Wisdom Amey, auteur de son premier match de championnat avec Bologne à 15 ans, 9 mois et un jour selon les chiffres de la Lega Serie A. Avant cela, c’est la légende Gianni Rivera qui avait notamment récupéré ce record de précocité en effectuant ses débuts dans l’élite avec Alessandria en 1958, à seulement 15 ans, 9 mois et 15 jours. Des chiffres donnant le tournis mais illustrant, un peu plus, tous les espoirs placés en celui qui est né le 10 mars 2008… Acclamé par les 73 000 spectateurs présents dans les travées milanaises, samedi soir, Camarda a ainsi écrit une première page de son histoire.

Le vestiaire milanais est déjà conquis !

Globalement discret pour ses premières minutes avec l’équipe professionnelle, le Rossonero n’a ainsi eu que deux petits ballons à négocier mais l’Italie et la formation milanaise ne retiendront évidemment pas son rendement contre la Viola en ce dimanche matin. «Il a beaucoup de talent, c’est quelqu’un d’intelligent, il a compris qu’il devrait travailler encore plus que les autres. Il peut atteindre le sommet car il a la tête sur les épaules», soulignait d’ailleurs son capitaine Davide Calabria, fier de voir son jeune coéquipier devenir le premier joueur né en 2008 à disputer un match dans l’un des cinq principaux championnats européens. Interrogé sur cette ascension aussi express qu’exceptionnelle, Stefano Pioli, actuellement confronté à une cascade de blessures, a également tenu des propos élogieux vis à vis de son protégé.

«Il nous a amené son talent et sa fraîcheur. C’est le premier des petits pas qu’il va devoir faire dans son parcours. Il est humble, il est travailleur et il sait que ce n’est que le début», assurait ainsi le technicien italien en conférence de presse après avoir déjà salué sa pépite au micro de Sky Sport Italia : «Camarda est un bon gars, il est très jeune, il est talentueux et il est aussi mature, faire ses débuts à cet âge n’est pas pour tout le monde, il le méritait». Troisième de Serie A avec 26 points, l’AC Milan - qui n’avait plus gagné en championnat depuis le 7 octobre dernier - va désormais devoir tout faire pour protéger et polir au mieux ce diamant brut. En attendant, sans Francesco Camarda, les Rossoneri accueilleront le Borussia Dortmund, mardi soir, pour un choc ô combien important dans la course aux 8es de finale de la Ligue des Champions…