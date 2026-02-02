Menu Rechercher
Adam Masina va résilier son contrat avec le Torino

Par Valentin Feuillette
1 min.
Adam Masina @Maxppp

Selon la presse italienne, l’international marocain Adam Masina est désormais libre après une résiliation à l’amiable avec le Torino. À 32 ans, le Lion de l’Atlas cherche avant tout un projet lui garantissant du temps de jeu, un rôle de titulaire et de la continuité, afin de retrouver rythme, automatismes et pleine condition physique.

Cette priorité est étroitement liée à son objectif de disputer la Coupe du Monde au meilleur niveau en juin prochain. Toujours d’après les indiscrétions des journaux transalpins dont Sky Italia, Al-Sadd s’est positionné sur son dossier. En effet, le club qatari, désireux de renforcer sa défense, voit en Masina une option crédible dans le cadre du projet mené par Roberto Mancini.

Pub. le - MAJ le
