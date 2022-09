Nice : l'expulsion historique de Jean-Clair Todibo

Un carton rouge historique. Seulement quelques secondes après le coup d'envoi de la rencontre entre Nice et Angers, actuellement disponible en direct commenté sur notre site, le Niçois Jean-Clair Todibo a été expulsé après neuf secondes contre Angers, pour avoir stoppé une occasion de but sur Sima, qui filait vers le but de Bulka. Un record de précocité puisqu'il a reçu le carton le plus rapide en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition, en 2006-2007.

La faute s'est déroulée à la sixième seconde, trois secondes après, M. Dechepy sortait le rouge, on jouait donc la 9e seconde. Le dernier carton rouge record en date a été sorti après 39 secondes devant le Toulousain Maxime Spano, lors de sa première titularisation en Ligue 1, pour une faute sur le Lillois Divock Origi, en 2014. En revanche, il reste impossible de vérifier s'il s'agit du carton le plus rapide de l'histoire.