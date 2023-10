Barça : Lamine Yamal s’offre un nouveau record contre Grenade

Si le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Porto lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, tous les regards étaient tournés vers Lamine Yamal, la jeune pépite du club catalan. Ce dernier est notamment devenu le plus jeune joueur de l’histoire à démarrer un match de Ligue des Champions, à 16 ans et 83 jours, grâce à sa titularisation dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La suite après cette publicité

Seulement quelques jours après ce premier exploit retentissant, Lamine Yamal a de nouveau fait tomber un record ce dimanche. L’ailier virevoltant est en effet devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga après avoir inscrit l’unique réalisation des Barcelonais qui avaient avant cela concédé un doublé signé Bryan Zaragoza, face à Grenade ce dimanche soir. En tout cas, une chose est sûre, le joueur de 16 ans continue de marquer l’histoire du football !