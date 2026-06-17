CdM 2026 : l’incroyable égalisation croate

La Croatie est coriace. Elle avait déjà égalisé après le premier but de Kane, sur penalty, grâce à une énorme frappe de Baturina, et revient encore au score après le second but de l’attaquant anglais, de la tête cette fois.

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Petar Musa conclut une superbe action collective d’un but exceptionnel ⚽️ La Croatie revient encore, quel match fou !

Angleterre - Croatie, 2-2.



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Cette réalisation est tout aussi belle sur la première, à ceci près qu’elle est une oeuvre collective. Sur un ballon dans le dos de la défense, Perisic est parvenu à remiser de la tête en retrait pour Musa, qui a conclu d’un plat du pied. Ça fait 2-2.