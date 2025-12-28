Rayan Cherki met l’Europe à ses pieds, les ambitions XXL de Riyad Mahrez

Cherki met l’Europe à ses pieds

Rayan Cherki a encore régalé hier avec Manchester City. “Cherki shoot” titre le Daily Star. Cherki a mis fin à sa petite disette en Premier League avec un but décisif à la 83e minute, offrant une victoire cruciale 2-1 à Manchester City contre Nottingham Forest. Avant son but, le magicien de 22 ans a parfaitement lancé Tijjani Reijnders sur la gauche de la surface pour s’offrir une septième passe décisive en Premier League et devenir le meilleur passeur d’outre-Manche. Pour le journal l’Équipe, Cherki c’est “l’incroyable talent”. Encore déterminant hier contre Nottingham, avec 1 but et 1 passe décisive, il a porté City vers la victoire, écrit le journal français. En Italie aussi, on met en avant la performance du crack français, Cherki permet à Manchester City de rester dans le sillage d’Arsenal grâce à son talent pour le Corriere. La Cherki mania s’est emparée de l’Angleterre… mais pas seulement.

La dernière danse de Riyad Mahrez

Ce dimanche soir, l’Algérie défie le Burkina Faso, une rencontre où Riyad Mahrez sera encore très attendu. “Dernière flamme” peut-on lire dans L’Equipe. À 34 ans, l’ailier droit est pleinement investi dans les derniers mois de sa vie internationale. Début décembre, il a répondu sans excès à des railleries en ligne, portant sur ses supposés tests VMA : « Je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter ! » Il veut redorer le blason algérien sur le continent et terminer en son histoire avec la sélection. Dans le vestiaire, avant de croiser les Soudanais, il avait rassemblé les coéquipiers et clamé : « On lâche tout sur le terrain. On prend ce match, on prend les trois points, on repart à l’hôtel. » En tout cas, une chose est certaine, Riyad Mahrez est en mission pour ce qui devrait être sa dernière CAN.

La folie Endrick s’empare de Lyon

Quelques jours auront suffi pour qu’Endrick fasse de l’effet du côté de Lyon. “Endrick fait fureur en France” écrit AS. Endrick déclenche une véritable “Endrickmanie” en France avant même son premier entraînement avec l’Olympique Lyonnais. L’annonce de sa signature a battu le record historique de vues de l’OL : plus de 16 millions de vues en deux jours sur les réseaux du club. Trois vidéos liées à son arrivée dépassent déjà les 30 millions de vues, preuve d’un engouement massif. Son prêt de six mois à Lyon doit lui offrir un rôle d’attaquant titulaire et du temps de jeu régulier. Endrick arrive à Lyon comme star et va devoir porter l’OL offensivement et prouver à la Seleção qu’il mérite une place au Mondial.