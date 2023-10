OM-OL : les mots forts de Didier Deschamps après les graves incidents

Présent à la cérémonie du Ballon d’Or 2023 au théâtre du Châtelet, Didier Deschamps s’est arrêté au micro de la chaîne L’Équipe. Interrogé sur les tragiques évènements survenus en marge de la rencontre qui opposait initialement l’OM à l’OL, Didier Deschamps a tenu un discours très fort.

«C’est horrible de voir de telles images, on n’a pas envie de les voir et encore moins de les revoir, mais malheureusement c’est arrivé, j’ai une grosse pensée pour Fabio et son adjoint. Il faut prendre conscience qu’il faut avoir le maximum de sécurité, ce n’est pas facile, mais évidemment ça nuit à l’image que doit véhiculer le football». Le message est passé !