Pourquoi l'OM ne fanfaronne pas

La décision était difficile, le vacarme attendu. Jeudi soir, les réseaux sociaux et les sites officiels des clubs ont relayé les joies de certains, les colères d'autres. La joie des Lensois par exemple, qui retrouvent l'élite, le soulagement des Nîmois tout heureux d'être maintenus en Ligue 1 mais aussi la colère d'Amiens et de l'OL ou le dépit des Toulousains. Bizarrement, l'Olympique de Marseille est resté silencieux. Aucune communication n'a été ainsi effectuée alors que le club phocéen a validé sa deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, grande première depuis la saison 2013-2014.

Il y a pourtant de quoi saluer l'excellent travail réalisé par l'entraîneur André Villas-Boas, avec un groupe peu modifié par rapport à la saison précédente qui avait été médiocre. Est-ce parce que l'OM n'est pas à l'aise avec ses finances ? Comme le rappelle L'Equipe, l'heure n'est pas vraiment à la fête, avec un nouveau déficit structurel que même la qualification en Ligue des Champions et les 50 M€ qui pourraient en découler avec les primes et les droits TV ne pourront pas colmater.

Un déficit structurel, des ventes à prévoir...

Déjà dans le rouge avant la crise sanitaire, le club olympien a perdu encore plus gros avec l'arrêt des compétitions, ne pouvant faire entrer les recettes (billetterie, droits TV) si importantes alors que Jacques-Henri Eyraud, le président, n'a pas réussi à aboutir à un accord salarial nouveau avec ses joueurs. Son objectif déclaré était de parvenir à une réduction des salaires, au-delà même de la crise du coronavirus.

L'OM ne fanfaronne donc pas car il faudra aussi passer devant la chambre de jugement du fair-play financier, organe le plus intransigeant, qui pourrait décider de nouvelles sanctions, et dans le pire des cas, refuser l'accès à la Ligue des Champions. L'OM peut donc nourrir des inquiétudes pour l'avenir malgré le plus haut classement obtenu en L1 depuis la saison 2012-2013. Il faudra équilibrer les finances en vendant des joueurs cet été, ce qui n'aidera pas à composer un effectif plus costaud quantitativement et qualitativement dans le but de mener de front championnat et Ligue des Champions la saison prochaine.