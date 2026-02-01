Menu Rechercher
Serie A : l’Inter Milan prend le large après sa victoire contre la Cremonese

Cremonese 0-2 Inter Milan

Il faudra de l’endurance pour aller chercher l’Inter Milan cette année en championnat. Face à la Cremonese ce dimanche, les Nerazzurri ont conforté leur place de leader en s’imposant 2-0. Lautaro Martinez a, lui, sécurisé son trône au classement des meilleurs buteurs du Calcio. Le champion du monde 2022 avait ouvert le score d’un coup de tête sur un corner de Dimarco (16e, 0-1) pour son 13e but de la saison.

Quinze minutes plus tard, c’est le Polonais Piotr Zielinski qui nous offrait le bijou de cette soirée. L’ancien Napolitain déclenchait une frappe phénoménale du pied gauche sous la barre d’Audero (31e, 0-2). Grâce à ce succès, l’Inter Milan met temporairement son rival, l’AC Milan, à huit points. La Cremonese est 16e.

