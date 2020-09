Mercato Nîmes : le point sur les dossiers Aribi et Rolan

Très actif sur le mercato estival, Nîmes doit encore finaliser l'arrivée de deux joueurs d'ici le 5 octobre. Et contrairement à de nombreux clubs de Ligue 1, le club gardois a déjà trouvé son bonheur avec Diego Rolan et Karim Aribi. Mais malgré des dossiers bien avancés depuis plusieurs jours, aucun des deux n'a encore signé pour des raisons différentes.

L'attaquant algérien de l'Etoile Sportive du Sahel, qui devrait débarquer contre une indemnité de 800 000 €, n'a toujours pas obtenu de visa. Il ne peut donc pas arriver en France pour y signer son contrat. Quant à l'ancien attaquant de Bordeaux Diego Rolan, qui évolue au Deportivo La Corogne, l'opération est quant à elle compliquée du fait de négociations ardues entre les deux clubs, qui n'ont pas l'intention de se faire de cadeaux. En dépit de la complexité de ces deux opérations, du côté de Nîmes, on reste optimiste et on espère une fin heureuse à ces deux dossiers offensifs.