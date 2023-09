Mercato OL : Laurent Blanc n’écarte pas des mouvements d’ici ce soir

La suite après cette publicité

L’OL a annoncé les départs de Bradley Barcola et d’Amin Sarr ces dernières heures, et les venues de Mama Baldé et d’Ernest Nuamah. Laurent Blanc n’a toujours pas le numéro 6 qu’il réclame depuis cet hiver, et n’est pas sur de l’obtenir. Guido Rodriguez ne viendra pas, désormais la piste la plus chaude se nomme Paul Akouokou, lui aussi joueur qui appartient au Betis. Mais comme nous le dévoilions ce matin, un imbroglio existe car plusieurs agents son sur le dossier et ralentissent son avancée.

«Des joueurs arrivent, d’autres partent. C’est la loi du mercato. On remplace les joueurs qui partent. C’est le but du mercato. Il y aura de la qualité, de l’envie, c’est bien pour le groupe. Le mercato n’est pas fini. On va attendre ce soir, il peut se passer des choses. Le groupe qui va affronter Paris (dimanche, 20h45) on le connaît, assure Laurent Blanc en conférence de presse. Akouokou ? C’est un poste important pour nous. J’aime bien parler des joueurs quand ils sont arrivés. Il faut amener de la concurrence partout. Le mercato est fait pour ça. Des départs ? On en a eu pas mal. Il y a eu pas mal d’arrivées aussi. On n’est jamais à l’abri, d’un côté comme de l’autre, mais le plus gros du mercato a été fait.»

