Mercato OL : la signature de Paul Akouokou déjà remise en question…

C’est la priorité de Laurent Blanc pour la fin du mercato de l’Olympique Lyonnais. En plus d’être agacé de voir ses meilleures promesses partir (Castello Lukeba à Leipzig, Bradley Barcola au Paris Saint-Germain), le Cévenol ne voit toujours pas débarquer la sentinelle qu’il recherche. Pourtant, ses dirigeants ne chôment pas et multiplient les pistes ces derniers jours puisque plus d’une demi-douzaine de joueurs sont suivis par Matthieu Louis-Jean, notamment quand ce dernier a compris que la piste menant au Sévillan Guido Rodriguez s’était définitivement évaporée ces dernières heures.

De Baptise Santamaria (Rennes), à Mady Camara (Olympiacos) en passant par Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Rade Krunic (AC Milan), Mohamed Al-Musrati (Braga) et bien d’autres, l’OL a senti qu’il allait avoir toutes les peines du monde à boucler l’arrivée d’un milieu défensif, comme le réclame depuis décembre dernier Laurent Blanc. Lyon a donc activé, une sorte de plan D menant à Paul Akouokou comme nous vous le révélions en exclusivité jeudi soir. Ce milieu de terrain international ivoirien (4 sélections) évolue au Real Betis comme Guido Rodriguez. Mais il est loin d’avoir le même niveau, même s’il a disputé 18 matches toutes compétitions confondues avec la formation sévillane l’an passé.

Paul Akouokou au coeur d’un imbroglio entre plusieurs agents

Pas vraiment considéré comme une option sérieuse jusqu’à ces derniers jours, le dossier Akouokou est désormais tout en haut de la pile et est passé devant tous les autres. Vu le peu de possibilités qu’il lui reste, Matthieu Louis-Jean a décidé de passer la seconde sur cette étonnante piste, réclamée et validée par un Laurent Blanc qui ne sera peut-être plus là dans quelques semaines, et qui va coûter la bagatelle de 3 M€ assorti d’un contrat de trois ans.

Cependant, un élément pourrait faire capoter ce panic buy de dernière minute, à savoir l’imbroglio qui existe entre plusieurs agents. Ce dernier point inquiète la direction lyonnaise et représente une complexité complémentaire à la faisabilité de cet étonnant deal qui n’est donc pas encore totalement bouclé. Néanmoins, le joueur est attendu à Lyon ce vendredi pour passer sa visite médicale. Ce jour le plus long du mercato estival va être long pour les supporters lyonnais et un ultime retournement de situation n’est pas à exclure.