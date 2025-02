Real Madrid - Girona : les compositions officielles

Le Real Madrid doit remettre la machine en route. Avec seulement deux points pris sur les trois derniers matches de championnat, les Madrilènes doivent rebondir et renouer avec le succès afin de rester au contact de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone, nouveau leader espagnol depuis lundi. Cette semaine, les hommes de Carlo Ancelotti, et surtout Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, ont fait le plein de confiance en battant et éliminant Manchester City (3-1) en Ligue des Champions. En face, Girona, après une saison exceptionnelle l’an passé, navigue dans le ventre mou et reste sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h15.

Pour ce match, Carlo Ancelotti sort l’artillerie lourde et ne fait pas spécialement tourner malgré l’enchaînement des matches. Courtois démarre dans les buts tandis que Lucas Vazquez, Asencio, Alaba, de retour de blessure cette semaine, et Ferland Mendy composent la défense. Modric et Tchouaméni accompagnent Brahim Diaz, un cran plus haut, dans le milieu à trois alors que Vinicius et Rodrygo évoluent sur les côtés et donneront les ballons à Mbappé, seul en pointe. En face, Michel débute en 3-4-1-2 avec Gazzaniga dans les cages et Blind, Krejci et Lopez en défense. Gutierrez et Martinez en pistons et Martin-Romeu devant la défense. Van de Beek, lui, est un cran plus haut dans l’entre-jeu et évolue en soutien de Danjuma et Tsygankov.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - L.Vazquez, Asencio, Alaba, F.Mendy - Modric, Tchouaméni - B.Diaz - Rodrygo, Mbappé, Vinicius

Girona : Gazzaniga - Lopez, Krejci, Blind - Martinez, Romeu, Martin, Gutierrez - Van de Beek - Danjuma, Tsygankov