Ligue des Champions

Bodo/Glimt - Manchester City : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp
Bodø/Glimt 3-1 Man City

Ce mardi, c’est la 7e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre Bodo/Glimt et Manchester City. À domicile, les Norvégiens s’articulent dans un 4-1-4-1 avec Nikita Haikin dans les cages derrière Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen et Fredrik Bjørkan. Le milieu de terrain est assuré par Patrick Berg avec Hakon Evjen et Sondre Fet. Devant, Kasper Høgh est soutenu par Ole-Didrik Blomberg et Jens-Petter Hauge.

De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne et Rayan Aït Nouri. Tijjani Reijnders, Rodri et Nico O’Reilly composent l’entrejeu. En pointe, Erling Haaland est épaulé par Phil Foden et Rayan Cherki dans les couloirs.

Les compositions

Bodo/Glimt : Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjørkan - Berg - Blomberg, Evjen, Fet, Hauge - Hogh

Manchester City : Donnarumma - Lewis, Khusanov, Alleyne, Aït Nouri - Reijnders, Rodri, O’Reilly - Foden, Haaland, Cherki

