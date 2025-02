Real Madrid : Carlo Ancelotti ignore totalement un joueur de son vestiaire

Le Real Madrid arrive dans le money time de sa saison. En Liga, le leader du classement reçoit demain l’Atlético de Madrid dans un derby qui s’annonce bouillant. Un choc que les Merengues ne doivent pas perdre, sous peine de voir les Colchoneros leur chiper la première place. Enfin, Madrid doit également préparer son barrage explosif de Ligue des Champions face à Manchester City, avec un match aller prévu dans quatre jours.

Pour ces matches importants, la donne n’a pas changé pour Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien doit toujours composer avec un secteur défensif très amoindri. Outre le blessé de longue date, Dani Carvajal, « Carletto » ne cesse de voir ses centraux tomber comme des mouches. Antonio Rüdiger est sorti sur blessure contre l’Espanyol, David Alaba s’est blessé aux ischiojambiers, tandis qu’Eder Militão va une nouvelle fois devoir rester éloigné des terrains durant de très long mois après une énième grave blessure au genou.

Dix minutes jouées cette saison

Pour compenser toutes ces absences, Ancelotti a rapidement compris qu’il ne fallait pas attendre un geste de Florentino Pérez sur le mercato. Face à ce constat, Ancelotti a donc choisi de faire confiance à la jeunesse. Ainsi, Raul Asencio (21 ans) et Jacobo Ramón (20 ans) ont été utilisés pour jouer en défense, aux côtés de Ferland Mendy et de Federico Valverde lors du match face à Leganés. L’occasion pour AS de rappeler que le technicien dispose pourtant d’une solution plus expérimentée : Jesus Vallejo. À 28 ans, le joueur passé par l’Eintracht Francfort, Wolverhampton et Grenade est totalement snobé par son coach.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Vallejo n’entre pas dans les plans d’Ancelotti qui fait donc passer deux joueurs de la réserve devant lui. Une situation difficile pour le natif de Saragosse qui donne le change en affichant son implication sur ses réseaux sociaux. Pas de quoi attendrir Ancelotti qui ne l’a utilisé qu’une seule fois cette saison. Et malheureusement pour Vallejo, c’était lors du match face à Alavés. Une entrée à dix minutes du terme (la Casa Blanca menait alors 3-0) qui a coïncidé avec le retour en fanfare des Basques en fin de match (3-2). Et ça, Carlo Ancelotti ne lui a visiblement pas pardonné…