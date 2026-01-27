Menu Rechercher
MU : la tuile pour Patrick Dorgu

Par Matthieu Margueritte
Dorgu expulsé face à Ipswich @Maxppp

Gros coup d’arrêt pour Patrick Dorgu. Alors que le latéral gauche danois de 21 ans restait sur trois matches consécutifs en étant décisif, notamment contre Manchester City et Arsenal, ce dernier va devoir rester éloigné des terrains durant un certain moment.

The Athletic révèle que l’ancien pensionnaire de Lecce s’est blessé aux ischio-jambiers le week-end dernier, à l’occasion de la victoire des Red Devils face aux Gunners (3-2). Une blessure qui va l’obliger à être absent des terrains durant dix semaines.

Pub. le - MAJ le
