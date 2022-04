AS Roma : Nicolo Zaniolo évasif sur son avenir

L'AS Rome de José Mourinho a parfaitement réagi après sa défaite lors du match aller des quarts de finale face à Bodo Glimt (2-1) en s'imposant largement à domicile (4-0), grâce notamment à un très grand Nicolo Zaniolo. L'espoir italien, qui s'était blessés aux ligaments croisés il y a un peu plus d'un an, a été auteur d'un triplé face aux Norvégiens : «un match parfait tant sur le plan offensif que défensif. Je dédie ce triplé à ma famille. Elle a été là pour moi dans les moments les plus difficiles.»

Dans un club où les légendes restent longtemps, le milieu offensif va devoir faire un choix quant à son avenir, lui qui est courtisé par les plus grands clubs transalpins. Pour le moment, le jeune international italien, passé plus jeune par l'Inter et la Fiorentina, ne se pose pas de question, même s'il a concédé au Corriere dello Sport, ne pas savoir de quoi sera fait son avenir : «les fans ont toujours été fantastiques, même dans les moments difficiles. Je les aime, mais je ne sais pas.»