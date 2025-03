Atlético : quand un joueur de l’équipe réserve crache sur un adversaire en plein match !

C’est une scène à peine croyable qui s’est déroulée en troisième division espagnole. L’équipe réserve de l’Atlético de Madrid recevait le Real Murcia. Si les Madrilènes se sont imposés 2-1, une scène est venue ternir la fin de la rencontre. Coupable d’une faute sur Alberto Gonzalez, Omar Janneh a alors écopé d’un carton jaune. Furieux de voir son adversaire rester au sol, le joueur de 18 ans a alors craché sur celui-ci. L’arbitre a immédiatement brandi un carton rouge à son encontre.

Forcément, cette situation a mis les Colchoneros dans l’embarras. En conférence de presse d’après-match, Fernando Torres, entraîneur de l’équipe B, a tenté de faire redescendre la pression : « C’est une expulsion claire et légitime. Demain, nous analyserons la situation et nous essaierons de voir comment il peut sortir plus fort d’une grave erreur. Il a une responsabilité envers ses coéquipiers, il ne faut pas l’oublier. » Il faudra se ressaisir pour l’attaquant espagnol, qui est parvenu à inscrire 6 buts en 8 matchs de Youth League cette saison.