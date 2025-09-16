Le nouveau duo italien qui a tout à prouver à l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid entretient depuis des décennies une relation particulière avec les joueurs italiens, qui ont marqué l’histoire du club autant par leurs succès que par leurs échecs. Sur les 75 Italiens ayant évolué en Liga, seulement neuf ont porté le maillot rouge et blanc, mais leur impact a été notable. Qu’ils aient triomphé ou déçu, ces joueurs ont contribué à façonner l’identité du club et à créer une attente particulière autour de toute nouvelle recrue italienne. La tradition italienne en Liga est moins visible que celle des Argentins, Français ou Portugais, mais elle est solide et ancienne. Des joueurs comme Cristian Panucci et Antonio Cassano au Real Madrid, Francesco Coco au FC Barcelone ou Enzo Maresca à Séville ont ouvert la voie, renforçant les liens entre l’Italie et le football espagnol. Leur passage en Espagne a contribué à établir une présence italienne durable dans le championnat, marquée par des talents variés et des trajectoires contrastées. Aujourd’hui, l’Atlético Madrid relance cette tradition avec l’arrivée de Matteo Ruggeri, en provenance de l’Atalanta, et Giacomo Raspadori, transféré depuis Naples. Ces deux jeunes joueurs devront s’adapter rapidement au style de Diego Simeone et tenter de laisser derrière eux les ombres de prédécesseurs moins chanceux comme Alessio Cerci ou Stefano Torrisi. Leurs premières performances sont déjà scrutées par des supporters impatients de retrouver le goût des titres, tandis que le club espère que ces nouvelles recrues italiennes s’inscriront dans la lignée des réussites passées.

La nouvelle coqueluche Ruggeri

Matteo Ruggeri vit un début de saison prometteur à l’Atlético de Madrid. Déjà titularisé à trois reprises sur quatre matchs, il totalise 259 minutes de jeu et s’intègre rapidement dans l’équipe de Diego Simeone. Le jeune défenseur italien se dit honoré de rejoindre un entraîneur de la stature de Cholo et apprécie l’intensité du style de jeu de l’Atlético. Ses déclarations témoignent d’un enthousiasme sincère : «Tout d’abord, c’est un honneur d’avoir un entraîneur comme Simeone. J’ai été impressionné par son intensité et son style. Rejoindre ce club a été une opportunité incroyable. J’ai hâte de commencer à disputer des matchs de compétition. Mes coéquipiers m’ont très bien accueilli ; je me suis senti très à l’aise avec tout le monde, à l’intérieur comme à l’extérieur. Je tiens à les remercier du fond du cœur. Nous sommes une équipe très solide et nous sommes capables de relever les défis. Voir l’Atlético jouer dans une autre équipe est le rêve de tout le monde, car c’est l’un des meilleurs clubs du monde. C’est un rêve devenu réalité. J’ai hâte de commencer par gagner la Liga ou d’autres trophées». Il se sent à l’aise avec ses coéquipiers et motivé par l’ambition du club de viser la Liga et d’autres trophées.

Sur le terrain, Ruggeri montre une présence défensive solide, avec 4,8 ballons récupérés par match et une précision de passes de 87 %. Bien que ses statistiques offensives restent modestes, il s’impose déjà dans les duels et gagne la confiance du public grâce à son engagement et sa combativité : «Nous avons des objectifs ambitieux. Nous sommes convaincus d’avoir une excellente équipe. Nous attendons avec impatience le début de la saison pour atteindre nos objectifs. J’ai eu une excellente impression car le ballon est beaucoup utilisé. Tout est à haute intensité, mais nous travaillons beaucoup avec le ballon. Je viens d’une équipe qui pratique ce style. Je suis ravi de pouvoir m’entraîner. L’intensité est élevée, mais elle est nécessaire. C’est un rêve devenu réalité. L’important, c’est de tout donner. Dès le début, j’ai vu l’immense enthousiasme des supporters. Sur le terrain et partout ailleurs. Il faut tout donner jusqu’à l’épuisement». Les supporters semblent rapidement l’adopter, séduits par son attitude déterminée et son investissement à chaque instant du match, ce qui augure d’une belle évolution dans la saison.

Le joker doré en couveuse Raspadori

Malgré un début mitigé sous le maillot de l’Atlético Madrid, Giacomo Raspadori a montré qu’il pouvait être décisif avec l’Italie, où un but et deux passes décisives en seulement 23 minutes contre l’Estonie, suivis d’un nouveau but contre Israël, ont rappelé son potentiel. Si certains supporters restent sceptiques en raison de ses statistiques modestes en Serie A, Diego Simeone, lui, croit fermement en ses qualités et n’a cessé de le soutenir. « C’est une expérience fantastique pour ma croissance à tous points de vue. Je suis heureux d’avoir fait ce choix. D’après mon expérience, j’ai toujours travaillé dur quand il le fallait. J’ai beaucoup d’ambition et le désir de prouver ma valeur. Cela me pousse à le faire chaque jour pour gagner de la place. Je continue à travailler sur tout ce que j’aime et je m’assure d’être toujours disponible pour saisir les opportunités. Je savoure mes 10 buts et j’espère continuer sur cette lancée », a-t-il récemment affirmé dans des propos relayés par AS.

Avant le dernier match à domicile contre Elche, l’attaquant a d’ailleurs eu un entretien individuel avec l’entraîneur argentin, qui l’a encouragé à libérer tout son potentiel et à s’affirmer dans le collectif, convaincu que ses performances pourraient s’améliorer après la trêve internationale. Les chiffres de Raspadori avec Naples et Sassuolo sont loin d’être éclatants, mais ses performances avec l’Italie, où il a inscrit dix buts et délivré huit passes décisives en 41 matchs, montrent qu’il possède une influence tangible sur le jeu. À l’Atlético, le natif de Bentivoglio commence déjà à se créer des occasions et à se montrer actif, seul Julián Alvarez ayant tiré plus souvent que lui dans l’effectif, malgré un temps de jeu limité (46 minutes en 4 journées). Cette trêve lui a permis de reprendre confiance et de se préparer à démontrer que ses qualités vont au-delà des statistiques, en espérant que son intégration au club s’accélère dans les semaines à venir. Le club madrilène insiste sur le fait que Raspadori progressera à l’entraînement et qu’il s’adaptera aux attentes du Cholo.