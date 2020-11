La masterclass de José Mourinho enflamme toute l'Angleterre, le FC Barcelone tremble après la terrible blessure de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Tottenham met tout le monde d'accord en Premier League

En Angleterre, Tottenham a frappé un grand coup hier en battant Manchester City (2-0). La victoire des Spurs s'affiche en couverture du Daily Mail ce matin qui qualifie la prestation des joueurs de José Mourinho comme une «MasterClass» ! Le coach portugais a salué «la performance de son capitaine Harry Kane et laisse un goût amer à son meilleur ennemi, Pep Guardiola», juge le quotidien. Pour le Daily Star, Tottenham est désormais le «premier de la classe. L'équipe de Mourinho a renvoyé les garçons de Guardiola à l'école.» Le Daily Telegraph qualifie le succès des Londoniens de «haute voltige.» «Son et Lo Celso coulent un City vacillant pour envoyer les Spurs tout en haut», ajoute encore le média. Enfin, le Daily Mirror évacue rapidement la défaite de City pour évoquer l'avenir. Et c'est celui de Raheem Sterling dont il est question. Comme le précise le tabloïd, après la prolongation de Pep Guardiola, les Citizens veulent prolonger leur attaquant. «La signature d'un nouveau contrat de l'international anglais est érigée comme une priorité par les dirigeants mancuniens.»

L'Atlético candidat au titre…

La retentissante victoire de l'Atlético de Madrid sur le FC Barcelone, hier (1-0), ne passe pas inaperçue. C'était le choc de cette journée de Liga et les hommes de Diego Simeone ont répondu présent. Un succès qui fait la couverture de Marca ce matin qui estime que «l'Atlético se lance désormais à l'assaut de la Liga». Avec cette victoire, «les Colchoneros se présentent comme un candidat sérieux pour le titre.» Grâce au but précieux de Yannick Ferreira Carrasco, le club madrilène a mis l'équipe de Ronald Koeman à 9 points ! Et surtout, c'est une première victoire pour Diego Simeone face au Barça en Liga. Pour le quotidien AS, cet Atléti est «imparable.» «Une première victoire pour le titre grâce à une erreur de Marc André Ter Stegen», juge le journal madrilène.

Le Barça et Piqué inquiètent

Si à Madrid c'est la joie, en Catalogne cette défaite risque de laisser des traces ! Mundo Deportivo n'y va pas par quatre chemins et estime que cette équipe est «cassée», faisant référence au passage à la blessure de Gerard Piqué. Le défenseur espagnol est sorti en larmes après l'heure de jeu et le club blaugrana redoute une terrible blessure au genou. «Le capitaine barcelonais pourrait être absent pendant plusieurs semaines», rapporte le journal. Ce qui ne laisse présager rien de bon… Mais c'est aussi la manière de perdre qui a déçue. «Le Barça est tombé sur un bon Atléti qui le distance de neuf points désormais.» De son côté, Sport juge cette soirée comme une «nuit noire à Madrid.» Une défaite qui «pourrait remettre en cause le projet de Ronald Koeman par manque de résultats.» La blessure de Gerard Piqué est également dans les esprits et pour le moment, le Barça retient son souffle pour son défenseur.