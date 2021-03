La nouvelle idée complétement folle des cadors européens sur le mercato

Le football prépare sa révolution. L’Association de Clubs Européens (ECA) se réunissait ce lundi, autour de son président Andrea Agnelli, patron de la Juventus par ailleurs. Et cette réunion a marqué une avancée forte autour du futur visage de la Ligue des Champions, avec 36 participants et un nouveau système de qualification pour les phases à élimination directe, comme nous vous l’expliquions.

Mais ce n’est pas tout. Agnelli et consorts ont également discuté d’une vaste réforme du marché des transferts en parallèle. Le Telegraph explique en effet que les clubs européens ont discuté de la possibilité d’interdire purement et simplement les transferts entre écuries qualifiées pour cette nouvelle Champions League, histoire de réduire les écarts et les sommes dépensées.

Une nouvelle manière de recruter

Cette idée, proposée ce lundi, «garantirait une meilleure solidarité indirecte envers les autres clubs», ceux qualifiés pour les autres compétitions de l'UEFA mais aussi ceux qui ne le sont pas et ceux des autres continents. «Ainsi, il n'y aurait plus de transferts à plus de 100 M€ pour les clubs participant à la Ligue des Champions», a poursuivi le dirigeant de la Vieille Dame avant d'enfoncer le clou.

«Peut-être que cela leur permettra de se concentrer sur les joueurs des meilleures équipes des plus petits pays et de les recruter. Ce sont des éléments dont nous discutons», a-t-il expliqué. Cette nouvelle proposition trouvera-t-elle finalement écho chez le plus grand nombre ? Qu'en diront les joueurs ? Autant de détails encore à peaufiner. Mais la révolution est bel et bien en marche...