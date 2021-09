JT Foot Mercato : le cas Kylian Mbappé fait chavirer la planète foot

La suite après cette publicité

Même après la fin officielle du mercato, le dossier Kylian Mbappé reste au centre des débats. Alors que le PSG a refusé les 200 M€ proposés par le Real Madrid il y a quelques jours, Le Parisien nous a appris que l'international français de 22 ans aurait dit non à une nouvelle offre de prolongation, avec un salaire de 45 M€ par an. Ce qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé au monde. En Espagne, la journal Marca redoute que Mbappé change d'avis et ne veuille plus signer au Real l'été prochain. Tandis que AS semble persuadé que le Français rejoindra la Casa Blanca. Du côté d'ABC, le média rapporte que Florentino Pérez devrait lui proposer un contrat de 6 ans, avec un plus gros salaire que celui qu'il touche actuellement au PSG.

L'OM bloqué dans les dernières heures du mercato

Toujours en France, Duje Ćaleta-Car était pressenti pour quitter l'OM cet été, mais le défenseur olympien aurait refusé de quitter Marseille malgré des offres de transferts provenant de Wolverhampton et Valence. Une situation qui n'a pas permis au club français d'enregistrer des arrivées de dernières minutes. L'international croate préférerait donc se battre pour une place de titulaire dans le groupe de Jorge Sampaoli, malgré la concurrence qui règne en défense centrale, derrière William Saliba, Leonardo Balerdi, Luan Peres, et Álvaro González. La direction marseillaise ne semble pas prête à revoir son défenseur en tant que titulaire et réfléchirait même à sanctionner le Croate, en le laissant de côté, ou en le rétrogradant en réserve.

En pleine trêve internationale, Eden Hazard s'est confié au quotidien belge, HLN, en avouant qu'il songeait à arrêter sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022 au Qatar «J'irai jusqu'au Qatar, c'est sûr. Après, je ne sais pas. Cela dépendra de mon état et de mes blessures. Il est possible que j'arrête. Le résultat de la Coupe du Monde ne changera rien». Une fin de carrière internationale qui pourrait arriver plus rapidement que prévu, le numéro 10 Belge sera âgé de 31 ans lors du prochain Mondial.

Le retour de Cristiano Ronaldo fait flamber le prix des places à Old Trafford

En Angleterre, le come-back de Cristiano Ronaldo à Manchester United a fait de nombreux heureux, puisque le prix des places a explosé depuis le retour du Portugais chez les Red Devils. Toutes les places du prochain match face à Newcastle ont été vendues, mais elles sont également disponibles sur des sites de revente pour presque 3 000€. Même le club essaye de dissuader les fans d'acheter ces billets hors de prix.

Officialisé par l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux ce jeudi, Amine Harit (24 ans) est Olympien. L'international marocain portera le numéro 7 et s'ajoute à la liste des nombreux joueurs recrutés par le club durant ce mercato estival.